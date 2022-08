Braglia: “Il Milan è già gruppo. Ha ricominciato da dove aveva finito” | News

Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha parlato della squadra che lo ha colpito di più nella prima giornata di campionato

Intervenuto nel corso di 'Maracana', trasmissione di 'TMW Radio', Simone Braglia ha parlato della squadra che lo ha colpito di più in questa prima giornata di campionato. Queste le sue dichiarazioni: "Ancora è presto per dirlo. Se proprio dobbiamo analizzare quello che abbiamo visto chi mi ha colpito di più è stato il Milan perché ha un'identità di squadra, è già gruppo. Ha ricominciato da dove aveva finito".