Braglia: “Ibrahimovic farebbe comodo anche a livello dirigenziale” | News

Simone Braglia, ex portiere, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro dell'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', durante la trasmissione 'Maracanà', Simone Braglia ha rilasciato delle dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibrahimovic farebbe comodo in qualsiasi società, anche a livello dirigenziale. Dopo quest'anno potrebbe prendere in considerazione di appendere le scarpe al chiodo, ma qui dipende dalla sua volontà. Potrebbe tornare utile come responsabile dell'area tecnica".