Braglia: “Donnarumma non ammette i suoi limiti, ha poca umiltà”

L'ex portiere del Milan Simone Braglia ha parlato dei limiti di Gianluigi Donnarumma, tra i quali la poca qualità nel giocare con i piedi

Donnarumma nell'occhio del ciclone ancora per quanto accaduto in Champions: "Buffon e Donnarumma non sono un granché con i piedi, ma Buffon almeno ammette i suoi limiti e non rischia quasi mai, dall'altro lato non è così. Io ho sempre detto che in prospettiva diventerà il più forte al mondo, ma alcuni errori che commette sono dovuto a poca esperienza e mancanza di umiltà. Se lo proteggiamo sempre non lo facciamo maturare. Non è un tiro al bersaglio contro di lui. Basta solo esaminare una partita. Non è solo colpa sua il ko del PSG, comunque".