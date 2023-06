Braglia: “La cessione di Tonali? Ci guadagna sia lui che il Milan”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del Milan e della cessione di Sandro Tonali al Newcastle : "E' una tristezza da milanista. Ci guadagna sia lui che il Milan, ma dal punto di vista sostanziale dispiace. Tonali pur di rimanere al Milan nel 2021 si era ridotto l'ingaggio, oggi è andata diversamente. Per me è una tristezza questo".

L'ex portiere ha poi continuato: "Ammesso che sia solo Tonali che va via. Un po' di mal di pancia all'interno ci sono. Bisogna capire le priorità delle squadre italiane ora. Oggi le società sono obbligate a vendere, tutte indistintamente. E non so come si possano pensare alcuni acquisti avendo queste situazioni. Vedo di Vicario che va al Tottenham anche".