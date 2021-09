Bozzo: “Il Milan si è confermato. Ha trattenuto Tonali, Diaz e Tomori”

Giuseppe Bozzo ha rilasciato un'intervista dove ha espresso il suo pensiero riguardo il calciomercato del Milan e di altri club di Serie A

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttosport', l'avvocato Giuseppe Bozzo ha parlato del calciomercato del Milan ma anche di altri club di Serie A. Queste le sue parole. "L'Inter ha venduto e ha preso sostituti all'altezza. Il Milan si è confermato perché ha trattenuto chi aveva fatto bene come Tonali e Diaz, in più ha riscattato Tomori. E poi sono curioso per quanto riguarda la Roma. E sono curioso anche della Fiorentina che ha mantenuto Vlahovic e che nei ruoli si è rinforzata in maniera chirurgica".