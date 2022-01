Botman: “Pronto per un nuovo passo, il Milan è un club meraviglioso”

Sven Botman, difensore del Lille che piace tanto al Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano anche il suo futuro

Intervenuto ai microfoni di 'Ziggo Sport', Sven Botman ha rilasciato delle dichiarazioni che non possono passare per inosservate. Queste le parole del difensore che tanto piace al Milan: "Al Lille sto ancora bene. Giochiamo la Champions, ho un bel ruolo in squadra, ma a volte arrivano occasioni che devi cogliere. Ho la sensazione di essere pronto per un nuovo passo, si spera in estate. Nel calcio non si sa mai. L'interesse di Milan e Newcastle era concreto. Quale club preferisco? Entrambi hanno punti positivi. Tutti dicono del Newcastle: tutto riguarda i soldi. Ma è anche un bel progetto se si guarda da dove hanno iniziato Manchester City e Paris Saint-Germain. Penso sarebbe bello farne parte. Ma il Milan è un club meraviglioso".