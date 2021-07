Bossari: “Milan, andrei su Ilicic. Ma mi piacerebbe prendere Insigne”

Daniele Bossari, tifoso VIP del Milan, ha parlato delle mosse di calciomercato dei rossoneri a 'Tuttosport'. Le sue dichiarazioni

Daniele Bossari , tifoso VIP del Milan , ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'Tuttosport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sulle mosse di calciomercato dei rossoneri.

Bossari sul trequartista che dovrebbe prendere il Milan: "Tra i trequartisti che vedo accostati al Milan, scelgo Ilicic. Mi piace per tanti motivi, anche se sicuramente non è più un ragazzino. Apprezzo la sua esperienza, la sua grinta e il suo carattere. L'ho sempre seguito all'Atalanta, dove certamente ha fatto la differenza. In più contro di noi fa sempre prestazioni importanti, come nell'ultima volta a 'San Siro' quando ha quasi vinto da solo la partita. Potrebbe essere un grande affare".