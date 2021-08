Borghi sul mercato del Milan: “Alcuni settori urgono di irrobustimento”

Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista sportivo, ha fatto il punto sul mercato del Milan. A suo parere servono altri rinforzi

Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista sportivo, ha fatto il punto sul mercato del Milan. A suo parere servono altri rinforzi, soprattutto per sopperire alla partenza di Hakan Calhanoglu. Questo l'intervento di Borghi sul suo canale 'YouTube': "Il Milan è una società che ha iniziato da grande protagonista sul mercato. Ha gestito bene le situazioni di Donnarumma e Calhanoglu e ha dimostrato la forza della società a non scendere a 'ricatti'. L’arrivo di Maignan ha parato in qualche modo il buco, quello di Calhanoglu non ancora. La società deve fare qualcosa perché c’è poco tempo per il mercato e la Serie A è alle porte. Gli obiettivi lo scorso anno li ha raggiunti, quest’anno l’asticella si alza. Alcuni settori urgono di irrobustimento". Nome nuovo per l'attacco del Milan: interesse per Pellegri del Monaco. Le ultime