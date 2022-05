Borghi: “Scudetto? Milan avvantaggiato. Leao ha i crismi del campione”

Stefano Borghi, telecronista di 'DAZN', è stato intervistato da 'Radio Rossonera' e ha parlato del Milan impegnato nella lotta scudetto

Enrico Ianuario

Intervistato da 'Radio Rossonera', Stefano Borghi, telecronista di 'DAZN', ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sulla lotta scudetto.

Sulla lotta scudetto: "Nessuna delle due va al tappeto e il traguardo è sempre più vicino. Io ho sempre detto che per il Milan sarebbe stata fondamentale la partita di Verona, perché era una partita che arrivava 2 giorni dopo la partita dell’Inter e perché il Verona è una squadra che combatte molto. Con un mezzo jolly da giocare il Milan è avvantaggiato. Però dovrà giocare un match importante contro l’Atalanta. Ha tutti i meriti possibili per trovarsi in vantaggio".

Su Leao: "Io non ho mai avuto dubbi sul fatto che Leao abbia i crismi del campione. C’erano tante varianti sul suo modo di giocare, ma la trasformazione è avvenuta e ci sono ancora tanti margini di miglioramento. Io vedo in Leao la superstar internazionale, come anche Tonali, sono la fotografia del lavoro nei 2 anni del Milan".

Borghi su Pioli: "Le partite adesso si vincono più con la motivazione e la straordinarietà del lavoro di Pioli è quella di aver dato un’ identità di gioco ben definita e si migliora in base alla partita che gioca e sarà così anche contro l’Atalanta".

Su chi può essere l'attore non protagonista: "Rebic è stato protagonista per molto tempo. Alla fine della stagione racconteremo tutti i volti di questo Milan. Come volto di copertina però io ho sempre visto il gruppo. Come giocatore per questo finale di stagione dico Calabria, perché è uno di quelli che ha cominciato a diventare da brutto anatroccolo, fino a capitano e racconta tanto di questo Milan". Milan, le top news di oggi: esclusiva Cilli, Scaroni tra cessione e stadio.

