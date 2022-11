Borghi: “Il Milan è arrivato bene a chiudere questa prima parte di stagione”

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato della prima parte di stagione del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan arriva molto bene a chiudere questa prima parte di stagione. Ha solo due punti in meno dello scorso campionato e ha fatto molto di più in Europa. Era un girone meno impossibile della scorsa edizione, ma non era facile. Ma ci sono ancora dei passi da fare per guardare negli occhi i top club. Ha passato molto bene il girone. La crescita c’è stata. In campionato ha tenuto un passo altamente apprezzabile, quello del Napoli è fuori categoria".