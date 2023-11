Borghi: “Pareri esagerati sul Milan, ma ora servono risposte immediate”

Intervenuto a Dazn, Stefano Borghi ha parlato del Milan e del delicato momento dei rossoneri dopo la sconfitta con l'Udinese: "Cortocircuito nell’ambiente Milan? Secondo me si rischia di fare lo stesso errore: le prime partite del Milan “È una squadra già pronta per vincere tutto”, adesso “È una squadra che deve salvarsi”. No, non è vero né l’una né l’altra. Credo che gli infortuni abbiano avuto un ruolo determinante, parliamo di una squadra estremamente rinnovata con giocatori giovani che venivano da altri campionati".