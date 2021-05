Borghi: “Donnarumma miglior portiere del campionato” | News

Le ultime notizie sul Milan. Secondo Stefano Borghi, noto telecronista, è Gigio Donnarumma il miglior portiere del campionato

Intervenuto attraverso il suo canale YouTube, Stefano Borghi ha stilato la sua 'top 11' del campionato appena concluso. Nessun dubbio riguardo il portiere della 'sua' squadra: Donnarumma è stato il migliore nel suo ruolo quest'anno. Ecco le parole del telecronista. "Iniziamo dalla porta, e per me il miglior portiere del campionato è stato senza dubbio Gigio Donnarumma. La sua stagione più completa, la stagione della definitiva consacrazione e della definitiva emersione al massimo livello per l’ormai ex portiere del Milan. Ha portato anche la fascia di capitano, è stato determinante in tanti passaggi, ha dimostrato di avere ancora certi margini di crescita perché in certi momenti della stagione ci sono stati certe incertezze.