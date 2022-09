Bordon: “Maignan il top in Serie A, ha dimostrato di essere da Milan”

Ivano Bordon, ex portiere di Inter e Sampdoria, ha parlato di Sampdoria-Milan, partita valida per la 6^ giornata di Serie A ma anche di Mike Maignan

Su Maignan: “Maignan il migliore della Serie A? In questo momento è giusto dirlo per quanto ha dimostrato l'anno scorso e ora, in avvio di stagione. Ma anche Audero dopo il rigore-salvezza nel derby ha preso consapevolezza delle sue qualità, più sicurezza. Ed è uno dei giovani portieri italiani in lizza per i due posti in Nazionale dietro Donnarumma”.

Sulla vittoria in Copa Italia contro il Milan: “Contro il Milan ho colto una delle vittorie più belle: la prima Coppa Italia con la Sampdoria, soddisfazione enorme. Ancora oggi, quando vengo a Genova, i tifosi mi ricordano quel successo e capisco quanto è stato importante. Quell'anno arrivammo anche quarti, fu una grande stagione. Ricordo il successo a San Siro con gol di Souness e l'apoteosi al ritorno a Marassi, con Mantovani in campo per festeggiare e Bersellini felice: se ne era andato dopo la retrocessione ed era tornato vincendo il primo trofeo blucerchiato”.

Sfida Milan per la Sampdoria: “Con il Milan sarà ancora più dura. Forse giocare in Champions (ieri sera contro il Salisburgo ndr) potrebbe togliergli qualcosa ma non credo. Bisognerà sfruttare ogni minima chance, tenere il Diavolo lontano dall'area. E servirà un grande Audero. Audero dopo la parata su Criscito ha avuto un riscontro importante dal tifo blucerchiato e il supporto del pubblico è fondamentale, ancor di più lo è per un portiere, mi piace la sua tranquillità. Ed è completo, è bravo un po' in tutto, ha qualità tecniche e fisiche. In azzurro alle spalle di Donnarumma è tutto aperto, può giocarsela se continua così”

Maignan e Donnarumma: "Quando prendi uno straniero puoi pensare che gli serva tempo per ambientarsi invece Maignan ha dimostrato subito di essere da Milan, un ottimo portiere. Mi piace la sua sicurezza e mi colpisce la velocità con cui fa ripartire l'azione dei compagni dopo una parata. Ha un buonissimo piede ma il portiere deve prima di tutto parare e anche in questo lui è davvero bravo".