Bonucci sul trasferimento al Milan: “I tifosi non me l’hanno perdonato”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, è tornato a parlare del suo trasferimento al Milan e del rapporto con i tifosi bianconeri

In occasione della realizzazione di 'All or Nothing', serie tv sulla passata stagione della Juventus, Leonardo Bonucci ha parlato anche del suo trasferimento al Milan. In particolar modo, l'ex capitano rossonero si è concentrato sul rapporto con i tifosi bianconeri dopo aver preso quella scelta. "Una piccola parte di tifosi non me l'hanno perdonato, e non so se lo farà mai". Ecco le top news di oggi: domani c'è una firma importante.