Bonolis punge il Milan: “Con 14 rigori è facile essere primi” | News

Bonolis: “Chiunque sarebbe primo con 14 rigori”

Paolo Bonolis, presentatore tv e tifoso dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Inter e della lotta scudetto.

“Eriksen è forte, gli andava trovata la giusta posizione e Conte gliel’ha trovata. Lukaku-Ibra? Un eccesso di attenzione su una cosa banale che succede sempre sui campi da calcio. Lo scambio Sanchez-Dzeko sarebbe stato utile a entrambi a livello tattico, altro discorso a livello economico”.

Sulla lotta Scudetto, poi, Bonolis ha espresso chi, secondo lui, potrà vincere il tricolore, senza mancare l’occasione di lanciare una frecciatina al Milan.

“Il percorso di Pirlo è complesso, normale che ci siano delle difficoltà iniziali. Ma la Juve lotta per lo Scudetto così come Inter, Milan, Napoli e Roma. Chiunque con 14 rigori nel girone d’andata sarebbe primo in classifica. Nella mia griglia, metto l’Inter in pole seguita da Atalanta, Juve e Milan”.

