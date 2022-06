Boninsegna: “Lukaku all’Inter? Juve e Milan devono preoccuparsi”

Roberto Boninsegna ha parlato dei reparti offensivi del calcio moderno, di Benzema e di Lukaku, oltre che di Juve, Inter e Milan in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante: "Benzema per me è il centravanti più forte al momento. Adesso gli riesce tutto. Ho un ricordo speciale su di lui: andai a vedere Austria-Francia e preparai una relazione. Era da prendere, peccato non mi ascoltarono. Anche se era un po’ apatico che per dieci minuti scompariva dal campo. Ma poi prendeva palla e si scatenava. Come oggi. Gli altri sono Lewandowski e Haaland, fortissimi".