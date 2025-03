Boniek: “Platini? Gli hanno rovinato la vita. La sua candidatura non piaceva”

Intervistato da Il Messaggero, Zbigniew Boniek, vice presidente della UEFA, ha parlato dell'assoluzione di Michel Platini: "Sono soddisfatto per questo epilogo. Sono stato sempre suo amico, anche nei momenti più difficili e sono stato sempre convinto che lui non abbia fatto niente per essere giudicato come è stato fatto. La sua candidatura a capo della FIFA non piaceva a un certo gruppo che ha cominciato a tirare fuori delle accuse e documenti che non avevano alcun valore".