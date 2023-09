Bonanni: “Inter favorita. Loftus-Cheek può dare qualcosa in più al Milan”

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato del derby tra Inter e Milan, dando un proprio parere sulla favorita

Massimo Bonanni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', soffermandosi sul derby tra Inter e Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Massimo Bonanni su Inter-Milan

"Vedo Inter leggermente favorita, è avanti come mentalità rispetto ai rossoneri, che ho visto comunque bene. Uno come Loftus-Cheek può dare qualcosa in più. Il centrocampo dell’Inter è dinamico e fisico, ma il milanista mi sembra molto prepotente e mi ha spiazzato favorevolmente".