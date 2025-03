Bonanni: “Il Milan continua a deludere. Forse Conceicao non è…”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato del Milan dopo la brutta sconfitta contro la Lazio in campionato: "Ho visto una Lazio più arrembante, bene non uscire con un pari. Si è andati lì con la consapevolezza di essere più squadra. Sono tre punti importanti, meritati, contro un Milan che continua a deludere. Abbiamo parlato dei giocatori, invece non abbiamo parlato del tecnico. Ora vedo tanta confusione, prima almeno c'era un gioco. Forse non è pronto per allenare in Italia Conceicao, e di allenare una squadra importante come il Milan, che deve salvare la stagione".