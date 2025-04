Bonanni: “Coppa Italia? Milan più forte. Se vince il Bologna fa un’impresa”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato del Milan in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna: "Il Milan come squadra è più forte, è imprevedibile, ma il Bologna è più squadra. In una partita secca se dovesse battere il Milan sarebbe comunque un'impresa. Mi dispiacerebbe per Italiano se non vincesse una finale, visto che ha perso le altre 3, perché se lo merita".