Bonanni: “Conte? Lo vorrebbero tutti. Una squadra è avanti per lui…”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato del futuro di Antonio Conte, tecnico del Napoli e accostato anche al Milan: "Credo che Conte lo vorrebbero tutte le società italiane. Credo che lui sia l'allenatore giusto per ricominciare a vincere e soprattutto in Italia. La Juventus sta un passo avanti a tutti ora. Sapevo che in passato era stato molto vicino alla Roma, ad oggi non ci sono le stesse condizioni".