Bonan: “Tomori dal Chelsea al Milan per fare un dispetto a Conte” | News

Bonan ha parlato del trasferimento al Milan di Tomori, secondo cui si vocifera si sia trattato di un dispetto nei confronti di Conte

Alessandro Bonan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell'acquisto di Tomori da parte del Milan. Secondo alcune voci, il suo trasferimento è avvenuto per fare un dispetto ad Antonio Conte, allenatore non in buoni rapporti con il Chelsea. Queste le parole del giornalista. "C'è una voce maligna secondo cui il Milan sia stato favorito nell'acquisto di Tomori dal Chelsea per fare un dispetto a Conte che con il club londinese non ha ottimi rapporti. Tomori forma una grande coppia di centrali con Kjaer. L'inglese sa marcare in maniera eccezionale, al di là dell'errore di ieri, e Kjaer sa guidare la difesa anche con una semplice occhiata. Mi sembra una coppia perfetta". Intanto Ceferin attacca Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan. Ecco cosa ha detto.