Bonan: “Milan-Napoli? Mi aspetto tanti ribaltamenti di fronte” | News

Alessandro Bonan, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla prossima partita di campionato tra Milan e Napoli

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Alessandro Bonan ha parlato della prossima partita tra Milan e Napoli. Queste le sue parole: "Mi aspetto una partita d'attacco, con tanti ribaltamenti di fronte perché entrambe vogliono vincere, il pareggio servirebbe poco ad entrambe. Il Napoli, con Mertens, deve giocare di più, mentre il Milan, avendo Ibrahimovic davanti, può permettersi anche di provare qualche lancio lungo in più. Lo svedese ha una grande qualità, cioè sa leggere benissimo le situazioni in campo e quindi, anche se è più lento degli altri giocatori in campo, sa trovarsi spesso al posto giusto al momento giusto".