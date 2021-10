Bologna, Viola: ‘Ho aspettato l’opportunità in una squadra di un certo livello’

Ecco le prime parole da calciatore del Bologna di Nicolas Viola: l'ex centrocampista del Benevento potrebbe già giocare contro il Milan

Durante la presentazione con il Bologna, Nicolas Viola ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le sue parole. "Nel mio percorso calcistico penso di non aver dimostrato appieno tutte le mie qualità. Ho aspettato l'opportunità in una squadra di un certo livello per poter far vedere quello che sono". L'ex centrocampista del Benevento potrebbe già essere a disposizione di Sinisa Mihajlovic per la partita di sabato contro il Milan. Milan, le top news di oggi: due i nomi caldi del momento.