Intervenuto a Dazn, Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato così di Joshua Zirkzee, attaccante seguito anche dal Milan: "Lui è molto generoso, pensa tanto alla squadra, orienta ed è un bravissimo ragazzo anche fuori dal campo. Nel primo tempo, per fare troppo, la perde. Nella ripresa ha fatto molto meglio, ma con la qualità che ha non può perdere quei palloni. E’ un ragazzo fantastico, si merita tutto quello che ha. Sono contento per lui e per i suoi compagni. Ho la fortuna di avere ragazzi intelligenti, che sanno che manca tantissimo".