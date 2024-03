Su Saelemaekers: "Ha grossa qualità quando entra con questo atteggiamento. Ndoye e altri possono giocare a sinistra, ma lui ha qualcosa di speciale. Con la sua motivazione ha dato qualcosa in più, sono contento perché abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una grande squadra. Non mi piace a volte quando fa simulazioni, lo sa molto bene. Voglio che i giocatori restino in piedi e giochino, sono fatti per questo anche per rispettare il gioco, l'avversario e l'arbitro. Sono piccole cose che mi fanno arrabbiare".