Bologna, Skorupski: “Maignan il migliore in Serie A, ma dietro di lui…”

Lukasz Skorupski , portiere del Bologna , è intervenuto ai microfoni di 'DAZN' al termine del match contro la Juventus , che lo ha visto grande protagonista con parate importanti, oltre al rigore neutralizzato al connazionale Arkadiusz Milik . Interrogato su quale sia il miglior estremo difensore in Serie A , il polacco ha citato Mike Maignan del Milan , sottolineando simpaticamente come se non ci fosse il francese il migliore sarebbe lui stesso. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Lukasz Skorupski su Mike Maignan

"Maignan, Szczesny, Onana, ma senza di me. Questo dovete dirlo a quelli che ci guardano. Non mi piace parlare di me. Migliore al mondo? Io guardo alla Serie A e dico Maignan, se no ci sta Skorupski".