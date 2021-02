Bologna, Sabatini: “Massara è il Salah dei dirigenti” | Milan News

Sabatini: “Spero che Massara vinca con il Milan”

Il direttore tecnico del Bologna, Walter Sabatini, intervenuto a Il Circo Massimo, ha speso parole al miele nei confronti del direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, suo ex collaboratore alla Roma.

“La Roma ha sbagliato, ha lasciato andare via un ragazzo di cultura e impegno incessante per il club. Massara arrivava alle 07:30 e andava via a notte inoltrata. So che non è stato confermato perché ha tentato di difendere la figura di Monchi, l’uomo che oltre gli errori ha portato Nicolò Zaniolo“.

“Schierarsi con lui è stato letale, parliamo di una vicenda squallida. Massara è il Salah dei dirigenti, spero che vinca con il Milan”, ha concluso Sabatini. Calciomercato Milan – Riscatto Brahim Diaz, ecco la svolta. Vai alla news >>>