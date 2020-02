Bologna, Sabatini: “Ibrahimovic? Nel calcio l’amicizia non prevale mai”

ULTIME NEWS MILAN – Non è un mistero che Sinisa Mihajlovic abbia contattato più volte Zlatan Ibrahimovic per convincerlo a vestire la maglia del Bologna. Lo svedese, però, ha scelto di ritornare al Milan. Di questi dialoghi tra i due ha parlato Walter Sabatini ai microfoni di ‘É Tv’: “Ibrahimovic? Ha parlato con Mihajlovic, noi abbiamo sperato prevalesse l’affetto amicale, ma nel calcio non è mai così”. Intanto ecco cosa ha detto Peppe Di Stefano sul futuro dello svedese, continua a leggere >>>

