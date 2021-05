Bologna, Mihajlovic: “Juve? Sulla carta non c’è gara. Sull’arbitro…” | News

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, al termine della partita contro il Bologna ha parlato della sfida di domenica contro la Juventus

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato al termine della partita contro il Verona, terminata con risultato di 2 a 2. In primo piano la sfida di domenica sera contro la Juventus. Ecco cosa ha detto: "Se mi affascina la gara? Sono sicuro ci manderanno un arbitro come si deve, visto che abbiamo avuto solo esordienti e hanno fatto un po' di danni. Metteranno un arbitro giusto, tipo Valeri, Giacomelli o un altro... posso scommetterci cosa volete. Poi la partita si giocherà, sulla carta non c'è partita ma noi ce la giocheremo. Anche Milan-Cagliari non c'era partita, ed è finita 0-0. Il calcio è bello perché ogni partita non si sa come finisce".