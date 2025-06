Bologna, Di Vaio: “La Coppa Italia contro il Milan? Un sogno. La differenza…”

Intervistato a margine dell'undicesima edizione del 'Trofeo di Rastignano', Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, ha parlato così della finale di Coppa Italia vinta contro il Milan: "È stata un'emozione molto intensa, forse la più bella della mia carriera. Vincere un trofeo a Bologna non è assolutamente semplice. In campionato la differenza di budget e di disponibilità con le big è troppo elevata. La Coppa Italia è il massimo per un club come il nostro. Esserci riusciti è stato un sogno".