Bologna, De Leo: “Noi arbitri della corsa scudetto? Lo devono dire gli altri”

Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic al Bologna, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della vittoria contro l'Inter

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' al termine di Bologna-Inter, Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic, ha rilasciato delle dichiarazioni: "Mihajlovic si è complimentato con la squadra e si è commosso, ci teneva ad esserci oggi ed era un leone in gabbia. Noi arbitri della corsa scudetto? Questo non lo so, lo devono dire gli altri. Noi volevamo migliorare il rendimento, sapevamo di poterci riuscire con serietà. Abbiamo pensato solo a questo, poi le somme le tireranno gli altri".