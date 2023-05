Bologna, Arnautovic lancia il messaggio a Motta: “Io voglio giocare sempre”

Autore di uno dei cinque gol rifilati nel pomeriggio alla Cremonese, Marko Arnautovic ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell'attaccante austriaco: "Tante emozioni, dopo 4 mesi fuori sto cominciando a tornare a giocare da titolare, ma la cosa più importante è che siamo riusciti a vincere. Sto migliorando giorno dopo giorno, ma dopo tanti mesi d’inattività non è facile. Siamo cresciuti tanto, giochiamo un bellissimo calcio e cerchiamo sempre di fare gol. Oggi ne abbiamo fatti cinque e siamo felici. In Serie A non ci sono squadre piccole, rispettiamo tutti, ma abbiamo lasciato qualche punto per strada e dobbiamo migliorare per cercare di vincerle. Io voglio sempre giocare e aiutare la squadra, le prossime gare non sono facili, ma darò tutto per la squadra e per fare gol che è il mio lavoro". Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>