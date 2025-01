Bojinov: “Il Milan la delusione più grande di questa Champions League” Sul derby…

Ospite in diretta su Sky Sport 24, l’ex giocatore di Fiorentina e Lecce , Valeri Bojinov , ha commentato le deludenti sconfitte di Milan e Juventus in Champions League , analizzando le situazioni delle due squadre italiane dopo le clamorose "disfatte". Ecco, di seguito, le sue parole:

"Juventus e Milan le delusioni più grandi di questa Champions League, e non lo dico io ma i fischi dopo la partita dello Stadium. Gli stessi fischi che si sono sentiti quando il Milan ha giocato a San Siro. I tifosi non sono contenti. Noi appassionati di calcio, che conosciamo la storia di Milan e Juventus, non siamo contenti per i rendimenti delle due squadre in Champions.