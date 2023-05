Boban: “Momento difficile per il Milan. Leao l’uomo giusto per il futuro”

Zvonimir Boban, ex giocatore e dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan, parlando anche di Rafael Leao

Zvonimir Boban , ex giocatore e dirigente rossonero, è intervenuto alla 'Milano Football Week', evento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport', e si è soffermato sul momento di forma del Milan e sull'importanza di un giocatore come Rafael Leao . Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'TMW'.

"Milan? È un momento molto difficile, ma c'è una partita tra due giorni che può salvare tutto. Il Milan ha dimostrato di avere uno spirito di gruppo eccellente, ogni giocatore ha dato il massimo. Non è il gioco che ci si aspettava, ma c'è una partita che può cambiare tutto. Leao è l'uomo giusto per il futuro? Non credo ci siano dubbi, è un giocatore straordinario ma è ancora a metà. Se si fa un lavoro individuale differente può avvicinarsi ai top. Derby? Dopo la prima partita bisogna crederci, ci hanno fatto capire che non sono mai morti, ma ci deve essere un gioco migliore".

Sul gioco diverso rispetto allo scorso anno:"Non voglio entrare nelle cose tattiche, l'importante è essere concentrati per cercare un miracolo dal primo al 90'. Non bisogna essere super tattici e capire di calcio per capire che l'Inter è stata nettamente superiore. Il derby è una partita strana, se il Milan fa un gol presto può succedere di tutto. Mi sarebbe piaciuto essere in campo? Io sono malato di pallone, ma non ce la faccio più". LEGGI ANCHE: Inter-Milan, i precedenti con l'arbitro Turpin >>>