Boban: “I rossoneri non hanno mai giocato due volte con la stessa squadra”

"Ogni milanista, io sento tanta gente, tanti tifosi, che parlano e credono che questa squadra sia stata ideata male, costruita male, che non potesse fare risultati. Bene. Adesso si sta riprendendo un po' la cosa con gli acquisti e si stanno tappando le cose giustamente, ed abbiamo anche fatto i complimenti per gli acquisti. Ma dall'inizio della stagione non credo che il Milan abbia giocato due volte di fila con la stessa squadra. Con tanta nuova gente".