Boban: “Nessuno come la famiglia Maldini rappresenta la storia del Milan”

Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, oggi Chief of Football nella UEFA del Presidente Aleksander Čeferin, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'SportWeek' che sarà in edicola domani mattina. Intanto, però, ecco una ghiotta anticipazione delle sue dichiarazioni grazie a 'La Gazzetta dello Sport' odierna.

Interpellato sul gol di Daniel Maldini, figlio dell'amico Paolo, che ha dato il successo ai rossoneri in Spezia-Milan 1-2 di campionato, Boban ha commentato: "Mi sono emozionato tanto anche io: tutti avremmo esultato come Paolo. Nessuno come la famiglia Maldini rappresenta la storia del Milan".