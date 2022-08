Boban: “De Ketelaere ha classe e talento, ma ho dubbi sulla velocità”

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': ecco le dichiarazioni su De Ketelaere

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': di seguito le dichiarazioni su De Ketelaere. "Ha classe, personalità e vede tutto. Ho dubbi per quel che riguarda la velocità, che ci vuole per essere un fuoriclasse. Certamente è da Milan, è un talento. Secondo Demetrio Albertini somiglia a me? Speriamo".