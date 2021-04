BMW, Olivi: “Ecco come è nata la partnership con il Milan” | News

Roberto Olivi, direttore relazioni istituzionali e comunicazione di BMW, ha parlato dell'accordo siglato con il Milan

Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato l'accordo con BMW come nuovo sponsor auto. Radio Rossonera, per l'occasione ha intervistato Roberto Olivi, direttore delle relazioni istituzionali comunicazione di BMW Italia. Ecco cosa ha detto: "Come è nato questo accordo? Oggi abbiamo avuto il piacere di annunciare a Casa Milan questa partnership che si sviluppa proprio su temi di convergenza di valori, stile, innovazione, ricerca del bello e orientamento al futuro, sono valori che ritroviamo al Milan. Abbiamo lavorato in questi mesi per trovare una partnership che legasse il tema della mobilità alle esigenze di mobilità del Milan, ma anche che guardasse un po’ oltre. Un altro tema che ci accomuna oltre a quello di creare esperienze memorabili per i nostri clienti o per gli appassionati del Milan è la voglia di costruire progetti di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa perchè il Milan con la fondazione e noi con il nostro progetto di corporate social responsability vogliamo provare ad aiutare le persone che hanno difficoltà e favorire dialogo e la cultura. Ci siamo quindi trovati su una piattaforma di valori con la voglia di costruire progetti insieme".

Sul perchè è stato scelto il Milan: "La nostra base è a Milano quindi era abbastanza facile avere un dialogo con le squadre di Milano, l’altra partnership che mi piace ricordare è quella che abbiamo con la squadra di basket milanese EA7. Il mondo dello sport per i valori che interpreta e la capacità di voler avere sempre nuovi traguardi davanti era un mondo che ci apparteneva e ci appartiene. Il dialogo che si è avviato con la dirigenza del Milan in questi mesi ha fatto trovare una serie di convergenze progettuali come il voler pensare ai giovani, nuove sfide e il grande passato unito al futuro di trasformazione".

Su cosa consiste la partership: "Non voglio raccontare troppo perchè oggi è iniziato un percorso e vogliamo sia fatto di tante tappe che ci porteranno a raccontare nuove storie però quel che posso dire è che ragionando insieme abbiamo visto che quello che fa il Milan con la sua Fondazione e quello che facciamo noi nello sport da anni – abbiamo una scuola di sci per disabili, siamo partner della federazione italiana di boccia paralimpica, attività come Dynamo Camp, dove i ragazzi con le malattie gravi attraverso il gioco trovano un modo di guardare al futuro con occhi diversi – possa essere un terreno fertile dove possiamo incrociare valori ed esperienze per creare qualcosa di importante e utile per la società".