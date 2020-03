Blomqvist: “Sfortunato ad arrivare al Milan nel momento sbagliato”

NEWS MILAN – Jesper Blomqvist, classe 1974, ex esterno offensivo di Milan (19 presenze ed un gol nella stagione 1996-97) e Parma, l’anno seguente, ha parlato, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘, della sua esperienza in rossonero. Queste le dichiarazioni dello svedese Blomqvist:

“Quando mi guardo allo specchio ripenso alla sfortuna di arrivare al Milan proprio in quell’anno. Speravo di arrivare in un Milan forte e inserirmi pian piano, crescendo senza fretta davanti ai grandi campioni. C’era Arrigo Sacchi e mi diede fiducia da subito e forse mi sono bruciato, perché la squadra non girava e io di conseguenza. È stato davvero un dispiacere perché io il Milan l’ho voluto fortemente”.

“Pensa che quando giocavo al Göteborg mi cercavano squadre di tutta Europa – ha proseguito Blomqvist, che in carriera ha anche giocato tanti anni nella Premier League inglese -: io non avevo procuratore e dissi al mio club che avrei preso in considerazione solo il Milan, che era il club dei miei sogni. Spiace ora vederlo così. Come tutti i club ci sono i cicli. Servirà trovare gente giusta per il rilancio”.

“Rimpianti per la mia esperienza in Italia? Il Milan era il mio club dei sogni e speravo di rimanerci tutta la vita. È andata diversamente e mi è dispiaciuto molto – ha concluso l’ex calciatore scandinavo -. Così come mi è dispiaciuto lasciare Parma. L’Italia era entrata nel mio cuore. A posteriori, devo dire che non mi è andata male perché sono andato al Manchester United con cui ho vinto tutto. Ma in Italia stavo bene, mi godevo la vita, ho imparato l’italiano. Adesso vengo spesso in Italia, da turista, a sciare e mangiare, trovando l’ispirazione”.

