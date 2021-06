Bjelanovic: “Mandzukic? Difficile per lui ritornare a livelli da Milan”

L'ex attaccante Sasa Bjelanovic, ha parlato dei sei mesi al Milan del connazionale Mario Mandzukic. Questo il suo pensiero

L'avventura di Mario Mandzukic al Milan è durata soltanto sei mesi. Troppo precaria la forma fisica del croato per pensare ad un rinnovo di contratto. L'ex attaccante Sasa Bjelanovic , ai microfoni di 'TMW Radio', ha parlato delle difficoltà del suo connazionale di imporsi in rossonero. Queste le dichiarazioni.

Perché non è andata bene Mandzukic al Milan? "Con un anno e mezzo di inattività a quell'età riuscire a tornare su livelli da Milan senza infortunarsi non è semplice. Puoi averci la grinta e la volontà, ma è così. Penso che lui per primo abbia capito che difficilmente potrà giocare ancora su questi ritmi".