Biglia: “Il Milan tornerà grande. Ha società forte e idee chiare”

NEWS MILAN – Lucas Biglia è intervenuto durante una trasmissione di radio argentina ‘94.7 FM’ nel corso della rubrica ‘Tanto Por Decidir’. Con il Milan il suo contratto è in scadenza al termine di questa stagione, e ovviamente il club non gli rinnoverà il contratto. Un’avventura negativa quella dell’ex Lazio in rossonero, arrivato nell’estate 2017 durante la gestione cinese.

Biglia ha parlato della proprietà che attualmente gestisce il Milan: “Il club ovviamente sta facendo tutto il possibile per stabilizzarsi, per essere forte economicamente e tornare a essere una potenza europea come lo è stato anni fa. Però non ho dubbi che il Milan tornerà ad essere grande perché la società che c’è oggi è forte e ha le idee chiare, e speriamo che in qualche anno possa tornare a essere quel Milan”.

L’argentino ha anche parlato della sua carriera dopo l’esperienza rossonera: “Sto valutando il mio futuro. Non escludo la possibilità di tornare a giocare in Argentina. Da quando sono arrivato, il club ha cambiato due volte la proprietà. Il Milan tornerà a essere il Milan. Sarà una delle potenze europee come prima, ma ci vuole tempo”.

