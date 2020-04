Bierhoff: “Partite a porte chiuse? Sono favorevole per tre motivi”

NEWS MILAN – Lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport dall’ex attaccante tedesco Oliver Bierhoff. Ecco cos’ha detto l’ex rossonero, oggi direttore delle nazionali di calcio tedesche, sull’argomento gare a porte chiuse, come ipotesi per terminare i campionati.

“Sì, sono dell’idea che questa stagione debba essere portata a termine, magari mandando in ferie i calciatori adesso per giocare in estate, spostando la finestra di mercato e i contratti. Sulle folli negli stadi mi dispiace per i tifosi, però ci sono 3 motivi per cui il calcio debba essere accettato anche a porte chiuse. Primo: i diritti tv sono più importanti delle entrate del botteghino. Secondo: tutti vogliono finire i campionati (in Italia non è proprio così..) per non lasciare la stagione a metà. Terzo: la gente si è stufata di vedere in televisione Germania-Italia del passato”. Papu Gomez al Milan? In passato fu molto vicino>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android