Biasin: “Ilicic grande innesto per il Milan, ottimo anche Giroud”

Biasin si congratula con il Milan per l'operazione Giroud e promuove l'arrivo di Ilicic: "Sarebbe un gran colpo anche se discontinuo"

Il Milan continua a sondare il terreno per Josip Ilicic : il trequartista dell' Atalanta ha comunicato alla società bergamasca di voler cambiare aria ed i rossoneri sono alla finestra. Ma quanto servirebbe un profilo come quello dello sloveno al Diavolo? Fabrizio Biasin ha provato a rispondere a questa domanda con un editoriale su Tuttomercatoweb, nel quale ha parlato di Milan .

Ecco le sue parole: "Ilicic sembrava una sparata e piano piano è diventata una possibilità concreta. Al netto del suo essere piuttosto discontinuo, sarebbe un grande innesto". Il noto giornalista ha commentato anche l'affare Olivier Giroud, elogiando il club di via Aldo Rossi per la scelta: "Giroud si è presentato al Milan e lo ha fatto con una discreta proprietà di linguaggio e generale 'intelligenza': non è da tutti. I rossoneri hanno fatto un bel colpo, perché di questo giocatore avevano certamente bisogno". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Ziyech, Ramsey e Shaqiri