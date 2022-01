Biasin: “Elliott? La verità è che ha riportato il Milan al secondo posto”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'operato del fondo Elliott come proprietario del Milan. Queste le dichiarazioni

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'operato del fondo Elliott come proprietario del Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Il problema è che negli ultimi anni ci concentriamo più sul mercato che sui fatti. La verità è che Elliott ha riportato il Milan al secondo posto, evidentemente sanno cosa stanno facendo. Poi che serva un vero 9 ok, ma che stiano lavorando male non si può dire".