Biasin: “Pressione per le tre squadre che si giocano lo Scudetto”

Fabrizio Biasin, giornalista intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, ha parlato così della lotta Scudetto. "In questo momento conta tanto chi gioca per ultimo, c'è una sorta di pressione che si passano le tre squadre che si giocano lo Scudetto che è interessante".