Bianchi: “Maldini sta costruendo la mentalità Milan” | News

Rolando Bianchi: “Il Milan sta ritrovando la mentalità”

Intervenuto sul canale Instagram Taca La Marca, Rolando Bianchi ha parlato del Milan e di come stiano facendo bene Paolo Maldini e Stefano Pioli nei loro ruoli.

“Maldini sta riuscendo a costruire la “mentalità da Milan”. Con la sua presenza da dirigente, sta trasmettendo questa mentalità alla squadra ed è questo quello che sta facendo la differenza a Milanello, perché alla fine la qualità della rosa non è paragonabile a quella dell’Inter o della Juventus, ma sta ottenendo grandissimi risultati. E’ stato bravo anche Pioli a mischiare le carte, a far meno di alcuni giocatori importanti e a far rendere al meglio tutti i giocatori che ha”.

Rolando Bianchi è un ex attaccante italiano. Il suo nome è soprattutto legato al Torino dove ha segnato 71 gol in 169 presenze. Tra le tante maglie indossate, spiccano anche quelle del Manchester City e della Lazio.