Bezzi: “Milan, Fonseca sempre più solo. Ibrahimovic deve ammettere …”

Gianni Bezzi , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi sul Milan e sulla situazione in panchina di Paulo Fonseca . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Bezzi critica Ibrahimovic per una scelta: e poi ne ha anche per Fonseca

"Penso che la cosa che mi lascia più perplesso è che a giornate alterne sia sempre sulla graticola. Mi rimane difficile che un club così importante come il Milan debba trovarsi sempre a un problema di spogliatoio. Fonseca ha capito che non ha più niente da perdere, quindi farà scelte anche forti contro l'Udinese, ma la cosa che rimane in evidenza è che Fonseca è sempre al centro di un problema, in discussione, vuol dire che c'è un malessere che però nasce a monte, ossia di una società che non sta gestendo bene la situazione. E aggiungo, la scelta di Fonseca è stata di Ibra, lui che è il boss dovrebbe ammettere di aver sbagliato ma protegge Fonseca, che è sempre più solo. Ma se si perderà terreno ancora, dovranno fare in società una scelta definitiva". LEGGI ANCHE: Milan, Baresi a tutto tondo: Fonseca, Sacchi e Berlusconi. Poi 'tira le orecchie' a Theo e Leao >>>