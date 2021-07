Bertolucci: “Donnarumma? Diceva di essere milanista, in realtà non lo era”

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso del Milan, ha parlato dell'addio amaro di Gianluigi Donnarumma. Queste le sue dichiarazioni

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso del Milan, ha parlato dell'addio amaro di Gianluigi Donnarumma. Queste le sue dichiarazioni rilasciate attraverso il canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Mi sembra che per i tifosi sia ancora un nervo scoperto. Solo i milanisti non avevano dubbi sulla sua forza, mi ricordo quando altri parlavano di altri portieri, noi sapevamo che era un grande prospetto. Come ho scritto, però, abbiamo scoperto che non era milanista. Lui diceva di esserlo, ma in realtà non lo era".