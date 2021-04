Bertolacci: “Gattuso mi aveva voluto tenere ma non trovavo spazio” | News

Le ultime notizie sul Milan. Andrea Bertolacci ha raccontato un aneddoto del suo passato al Milan: ecco le parole del centrocampista

Andrea Bertolacci, ex centrocampista del Milan, ha raccontato un aneddoto sul suo passato in rossonero ai microfoni del 'Secolo XIX'. Queste le parole dell'attuale calciatore del Karagumruk. "Ci sono scelte che non rifarei, anche se allora mi parevano quelle giuste. Con il senno di poi sarei dovuto andare via dal Milan a gennaio. Gattuso mi aveva voluto tenere ma non trovavo spazio. Poi la Sampdoria, dove ho giocato poco". Arrivato al Milan nell'estate del 2015, Bertolacci non ha lasciato il segno durante i suoi anni in rossonero. Per lui, infatti, si contano 52 presenze e solamente due gol in tre stagioni con la maglia del 'Diavolo', troppo poco per un giocatore acquistato per ben 20 milioni di euro.